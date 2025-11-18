「うちの畑に飛び込んだ」禁止区間でダンプカーが追い越し失敗？並走されコントロール失った乗用車が畑転落　広島

広島・東広島市で、ダンプカーが並走する形となった直後、乗用車が激しい音を立てながら柵を突き破り、畑に転落する一部始終をカメラがとらえていた。

防犯カメラに畑転落の瞬間映像

8日午前11時45分頃、広島・東広島市でカメラが捉えたのは畑に転落し、ひっくりかえった乗用車だ。

事故の瞬間が防犯カメラに記録されていた。

ダンプカーが並走する形となった直後、乗用車は激しい音を立てながら柵を突き破り、畑に転落した。

事故が起きたのは片側1車線の道路だ。

どのように事故は起きてしまったのか？

道路の中央にはオレンジ色の線が引かれ、追い越し目的でのはみ出しは禁止されている。

畑の所有者：

（ダンプカーが）元の車線に戻ろうとした時に乗用車を抜き切れてなく、コントロールを失ったまま、うちの畑に飛び込んだという形だと思う。

畑の所有者は、事故が起きた乗用車の運転手と顔見知りだったという。

畑の所有者：

（運転手は）病院に救急車で運ばれて、初期診断で腰を圧迫骨折していると聞いた。

警察は、事故の原因について詳しく調べている。

（「イット！」11月17日放送より）