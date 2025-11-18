“台湾有事”発言で国会論戦「早く事態打開を」野党追及に茂木外相「適切な対応を…」G20での首脳会談は「決まっていることない」

日中の応酬が続く中、国会でも問題が取り沙汰されるなど、今後の政府対応に注目が集まっています。

国会記者会館から、最新情報についてフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。

首相周辺は「エスカレートしないように、冷静に見ないといけない」と述べ、沈静化をはかりたい考えですが、野党からは早期の状況打開を求める声が上がりました。

立憲民主党・重徳和彦議員：

中国との経済関係に悪影響が出てくると、非常によくないと思っている。できるだけ早く事態を打開していただきたい。

茂木外相：

政府として、そういった（経済的な）影響がどうなっているのか見極めながら、引き続き状況を注視し、適切な対応をとっていく。

また、22日から開催されるG20での日中首脳会談の可能性についても茂木外相は「決まっていることはない」と述べるにとどめました。

一方、日本大使館が中国に滞在する日本人に対して、安全確保を呼びかけたことについて、木原官房長官は、「現地での状況を踏まえたものだ」と説明しました。

18日、日中双方の外務省の局長レベルが会談し、事態の沈静化を探りたい考えですが、現時点では予断を許さず、緊迫した状況が続いています。