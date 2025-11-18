

少ない時間で修正の必要がない資料を作成するには「力の入れどころ」と「抜きどころ」を知っておく必要があります（写真：miyuki ogura／PIXTA）

「資料作成にとにかく時間がかかってしまう」「『何が言いたいかわからない』と言われる」「内容が膨大になりがちだ」

こうした悩みを解決してきたのが、日本最大のビジネススクールであるグロービスで「ビジネスプレゼンテーション」の講師を務める堤崇士氏だ。これまでに資料作りに悩む多くの受講生たちの様子をリアルに感じ、その疑問に答えてきた。

資料作成は社会人の必須スキルにもかかわらず、誰にも習わないまま、何が正解かわからないという人も多いのではないだろうか。

堤氏がこのほど刊行した書籍『入社1年目から差がつく資料作成』では、ワードやパワポの資料作成に使える、社会人なら知っておきたい「資料づくりの基本」から「人と差がつくちょっとしたコツ」までを解説している。

今回は、資料づくりの「力の入れどころ」と「抜きどころ」を紹介する。

資料作成に時間を費やしすぎていないか？





皆さんの業務における資料作成の割合はどれくらいでしょうか。2023年に実施されたThink-cell Japan株式会社の調査によると、日本の会社員の就業時間における資料作成業務は平均して18％だそうです。

およそ就業時間の約2割ですので、1週間のうち1日は資料作成に費やしている計算になります。それなら、できる限り資料作成の時間を減らして、修正がまったくない資料を作りたいですよね。

そのためには「力の入れどころ」と「抜きどころ」を知っておく必要があります。

ある事例で説明しましょう。

皆さんは、ある会社の営業企画部に所属しています。営業部員の売り上げ向上のために、インセンティブの仕組みの導入を提案する資料を作っています。

この資料を作るにあたって、皆さんが最初にすることは何でしょうか？ 決してスライドづくりから始めないようにしてください。

必要なのはターゲットの選定

まず明確にしておくべきは「ターゲット」です。資料には読み手がいますが、多くの場合は複数人いることと思います。ですが、全員を納得させる資料を作るのは、かなりハードルが上がります。

いきなりそこを目指す必要はありません。まずはターゲットを明確にしましょう。

先ほどの事例では、どんな方がターゲットになるでしょうか。最前線の営業部員も考えられますが、おそらくは意思決定者である営業部長が最適なターゲットになります。

様々な立場の読み手がいるなかで、今回説得したい人は誰でしょうか。そのターゲットを決めることで、どこに力を入れるか、どこは力を抜いていいか明確になります。

社外に対する資料であれば、通常のターゲットは意思決定者になります。また、社内であれば意思決定者や発言権を持っているような人、自分の提案に反対しそうな人などをターゲットにしてみましょう。

では、ターゲットが明らかになったところで、力の入れどころと抜きどころについて考えてみましょう。

力を入れるポイントは、目的と構成の2つです。

ターゲットを説得するために、目的を明確にします。そもそもこの資料は何のためにあるのでしょうか。目的のない資料では、読み手は「これで何をしてほしいのか？」「何の話をしているのか？」と疑問に持ちながら資料を読むことになります。まずは目的を明確にし、その目的を最初に共有しましょう。

先ほどの事例での目的はどう設定したらいいでしょうか。

「インセンティブの仕組みの導入」は目的ではないですね。これはただのテーマです。「インセンティブの仕組みについて説明する」。これも目的ではなく、単に自分の行動を説明しただけです。「売り上げの向上」は一見すると目的にも見えますが、資料の目的ではありません。

目的を明確にする

目的を考える際には、相手の立場で考え、資料を読んだ後に相手に何をしてほしいかを明確にして目的をセットしましょう。

今回の事例では、例えば、

「営業部長にインセンティブの仕組みについて理解し、承認してもらう」

「営業部長にインセンティブの導入について必要だと感じてもらう」

「営業部長がインセンティブ導入の承認に向けての懸念点を理解する」

このあたりが妥当です。いずれも相手の立場に立って考えられています。

続いて、構成も重要なポイントです。

皆さんは資料の構成を考えるときに何を考えるでしょうか。よく言われるのは「起承転結」かと思います。

ただ、ここではもう少し細かく考えてみましょう。構成の際に一番力を入れるべきポイントは、「論点の設計」です。資料の目的を踏まえて、答えを出すべき論点のセットについて考えましょう。この論点がずれていると、資料は読んでもらえませんし、読んでもらっても狙い通りの議論ができません。

具体的な「論点」とは？

では、先ほどの事例でどのような論点が考えられるでしょうか？

・なぜインセンティブを導入する必要があるのか？

・インセンティブを導入することで売り上げ向上はどれくらい見込めるのか？

・コストはどれくらい増えるのか？

・インセンティブ導入以外の方法はあるのか？

・インセンティブがベストなのか？

こうした内容が考えられます。

論点を考えるときのコツは疑問文で書くことです。論点が体言止めや単語レベルであると具体的に考えることができません。ひと手間加えて問いの形にしましょう。

目的と論点の設計に力を入れたら、あとは力を抜いて構いません。「力を抜きすぎだ」と思われるかもしれませんが、そんなことはないのです。「資料はみんなで作るもの」です。

目的と論点をしっかり考えたら、周囲に共有していきましょう。そこで自分が考えていなかったポイントを教えてもらい、みんなの合意が取れた段階で、足りない情報を集めるフェーズに移ってよいと思います。

特に入社間もない方は、周囲の力を借りながら資料作成していくことは大変重要なことです。

なお、もう一つ力を抜いてよいポイントといえば、装飾でしょう。スライドを作る際の図表やグラフにおいて、不必要な装飾は不要です。極力簡素化していきましょう。

（堤 崇士 ： GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd. CEO）