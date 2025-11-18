「恋愛にちゃんみなの面接がある」HANAのルールが判明!? 山里亮太も驚き「そこまでプロデュースしてくれるの!?」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

11月13日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとしてEXILE TAKAHIRO、JISOO＆KOHARU（HANA）が出演。

ちゃんみながプロデューサーを務めることでも知られるHANAの2人が恋愛相談を打ち明けるうち、HANAの驚きのルールが明らかに…!?

【映像】KOHARUが驚きの一言「ちゃんみなさんの面接があるんで」

これまで数々の視聴者の悩みを解決してきたTAKAHIROに、今回はHANAの2人が恋の悩みを相談。

KOHARUは「危ういオーラのある男性に惹かれてしまう」という悩みを打ち明けた。

これに山里は「心配！」と連呼。TAKAHIROも「これ危ないです」と真剣な表情を見せる。

KOHARUは「本当に危うい人ではなく、危うそうなオーラがある人」が気になってしまうそう。「一瞬闇が見える」「たまに儚い瞬間が見える」ときにキュンとしてしまうのだそうだ。

「素敵だなと思った人は、友達に聞くとだいたい“やめといた方がいい”と言われる」と続けたKOHARU。「私の好きという感情と、実際に付き合ったらどうなるという現実のはざまで揺れるうち、恋愛できないってなってる」とも語った。

未だそんな恋愛をしたことはないというKOHARUに、鈴木は「1回経験してみようか。1度めっちゃ泣かないと、ずっとそこから脱却できない」とアドバイス。TAKAHIROも「傷つくのも含めて恋愛の一環」と1歩踏み出すことを勧める。

それに大きくうなずいていたKOHARUだったが、「でもHANAにはちゃんみなさんの面接があるんで」とグループの方針に言及。

山里が「ちゃんみなさんの面接って何？」と尋ねると、「例えば私たちに好きな人ができたとしたら、ちゃんみなさんに“この人です”って確認してもらう」と驚きの答えが返ってきた。

「ちゃんみなさんとSKY-HIさんがいいよ、って言ってくれたら…」と語るHANAの2人に、山里は「そこまでプロデュースしてくれるの!?」と目を丸くしていた。