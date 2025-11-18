首から背中まで、すっぽり包んでぽっかぽか。電気いらずの極暖ウォーマー【アルファックス】のルームウェアがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
動きやすくて、ずっと暖かい。作業も睡眠も快適に【アルファックス】のルームウェアがAmazonに登場!
アルファックスのルームウェアは、冷えやすい首・肩・背中をすっぽり包み込み、朝から夜までぽかぽかが続く防寒アイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
襟元は長めに設計されており、顔まですっぽり覆えるため喉の乾燥対策にも効果的。袖のない前身頃は短めに仕上げているため、作業中も動きやすく、一日中快適に着用できる。
→【アイテム詳細を見る】
着丈は腰までしっかり届く長さで、こたつ使用時にも背中の冷えを防ぐ。布団の隙間から入り込む冷気も遮断し、就寝時にも活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
毛足の長い素材が空気層を作り、着用してすぐに暖かさを実感できるのが特長。電気を使わずに保温できるため、節電にもつながる。洗濯機対応で、お手入れも簡単。朝から夜まで、着たままでいたくなる温もりを与えてくれるアイテムだ。
動きやすくて、ずっと暖かい。作業も睡眠も快適に【アルファックス】のルームウェアがAmazonに登場!
アルファックスのルームウェアは、冷えやすい首・肩・背中をすっぽり包み込み、朝から夜までぽかぽかが続く防寒アイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
襟元は長めに設計されており、顔まですっぽり覆えるため喉の乾燥対策にも効果的。袖のない前身頃は短めに仕上げているため、作業中も動きやすく、一日中快適に着用できる。
→【アイテム詳細を見る】
着丈は腰までしっかり届く長さで、こたつ使用時にも背中の冷えを防ぐ。布団の隙間から入り込む冷気も遮断し、就寝時にも活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
毛足の長い素材が空気層を作り、着用してすぐに暖かさを実感できるのが特長。電気を使わずに保温できるため、節電にもつながる。洗濯機対応で、お手入れも簡単。朝から夜まで、着たままでいたくなる温もりを与えてくれるアイテムだ。