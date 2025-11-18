Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXを更新し、二宮和也とのプライベートな“デート”を明かした。

【画像】大森元貴＆二宮和也のデートショット（今回＆過去分）

■「お仕事の話だったり デートだったり」大森元貴が二宮和也との時間を投稿

大森は「お仕事の話だったり デートだったり」とコメントを添えながら、夜のイルミネーションを背景に撮影された二宮和也の写真を投稿。

二宮は黒のキャップを逆さにかぶり、チェック柄シャツの上に総柄ジャケットを重ねた個性的なスタイル。上目遣いでダブルピースを見せる無邪気な笑顔が印象的だ。

■二宮和也も反応「とっっとうーきーとイルミデートで大横転」

大森の投稿を受け、二宮和也も自身のXを更新。「とっっとうーきーとイルミデートで大横転」と大森のポストを引用し、仲睦まじい“デート”を報告した。

ふたりのやりとりに、ファンは大盛り上がり。SNSでは「まさかのデート報告かわいすぎる」「この組み合わせ尊い」「仲良しで微笑ましい」「どんな話したのか気になる」「最高のデート相手」など喜びの声が相次いでいる。

■大森元貴＆二宮和也 過去の“デート”ショットも話題に

大森と二宮は過去にも“デート”と称したプライベートショットを公開しており、仲睦まじい様子がたびたび話題に。今回のイルミネーションデートでも、変わらず楽しげな時間を過ごしたようだ。