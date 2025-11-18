BTSのV（ヴィ）がアンバサダーを務めるコスメブランド・TIRTIR（ティルティル）の日本公式Xが更新され、雑誌『WWD JAPAN』vol.2443のカバー・オン・カバーに登場したVのビジュアルが公開された。

【写真】①BTS Vの透明感ある美しさ ④渋谷ではポップアップストアも開催【動画】②LAイベントでスターのオーラを放つV ③真紅のレザージャケットを着たTIRTIR撮影オフショット

■BTS V、瑞々しさを湛えた透明感あふれるビジュアル

投稿されたのは「WWD JAPAN vol.2443 TIRTIR - COVER ON COVER」と記されたカット。Vは、ラフにセットした黒髪に、襟元にデザインが施された黒のノースリーブトップスを着用。首元に重ね付けした繊細なネックレスや、静謐さを宿したまなざしが、Vの透明感あるビジュアルをより引き立てている。さらに、薄づきメイクで際立つ目元や唇のホクロ、わずかにのぞく逞しい肩がリアルな質感を演出。その完成された美しさで、ファンの視線を釘付けにしている。

SNSでは「美しい」「テヒョンさんイケメンすぎる」「透明感がすごい」と絶賛の声が続々。「購入しました！」という報告コメントも多数寄せられている。

■BTS V、LAのオープニングイベントでのオーラ溢れる姿

なおTIRTIRの韓国公式Xには、先日行われたLAのポップアップストアのオープニングパーティーの動画が公開。ベージュのスーツでのオーラ溢れる会場入りの様子やインタビューを受ける姿、ドリンクを片手に展示を眺めるVの姿などが、パーティーの臨場感たっぷりに収められている。

■動画：BTS V、真紅のレザージャケットで魅せるTIRTIR撮影オフショット

■写真：渋谷ではVのビジュアルが彩るTIRTIRの期間限定ポップアップが開催中