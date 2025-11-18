短すぎず、こなれるコレ！！【40・50代】は「ショートボブ」が大正解かも♡

短く切りたいけど品のよさはキープしたい大人女性に、「ショートボブ」をレコメンド。顔まわりの自然な丸みやレイヤーによって、若々しさも演出できそうです。今回は、短すぎず、こなれ感を演出できるショートボブをピックアップ。ぜひこちらを参考に、新しいヘアスタイルに挑戦してみてください。

乾かすだけでまとまる手軽さが嬉しい

ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんが、「乾かすだけでまとまる」と紹介しているヘアスタイル。ふんわりとしたボリューム感を演出しつつ、まとまりやすい仕上がりになっているのがポイントです。乾かすだけでまとまるヘアスタイルは、忙しい大人女性にもぴったりです。

カジュアルにもオフィスにもおすすめ

こちらのショートボブは、すっきりとした襟足が清潔感のある雰囲気。コンパクトなシルエットが、全身までバランスよく見せてくれそうです。きちんと感を演出できるので、カジュアルスタイルはもちろん、オフィススタイルにもマッチしそう。ヘアスタイリストの@osm1019さんは、「扱いやすく毎朝ラクに決まるカットをご提案しています」とコメントしています。

クセを活かしたニュアンス感のある仕上がり

こちらは、ナチュラルな毛流れがおしゃれなショートボブ。ヘアスタイリストの@nico_saki.0420さんは、「多少のくせ毛ならこんな感じに出来ちゃいますよ」とコメント。クセを活かして柔らかなニュアンス感が演出されています。年齢による髪のうねりが気になる大人女性にもぴったりです。

メリハリのあるシルエットがおしゃれ

こちらのショートボブは、立体感のあるメリハリシルエットがポイント。後頭部のボリューム感が横顔まで美しく見せてくれそうです。サイドに長さを残すことで、短くなりすぎず上品な印象に。耳掛けできるショートボブは、アレンジがきくところも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iimuro_yukii様、@osm1019様、@nico_saki.0420様、@odaryo_0622様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri