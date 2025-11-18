M!LK佐野勇斗、弟ら家族5人で“イイじゃん”ポーズ「イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです」 ファンほっこり「いい写真すぎて滅」「ほんと仲良し」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が17日、自身のインスタグラムを更新。2人の弟と祖父母との家族ショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。
【写真】「いい写真すぎて滅」「ほんと仲良し」2人の弟＆祖父母と“いいじゃん”ポーズを決める佐野勇斗
佐野は「じいちゃんばあちゃんと学と太陽 イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。僕は決して強要していません」とつづり、海を背景にした屋外で家族5人がそろってM!LKの楽曲「イイじゃん」にちなむポーズを決める姿を複数枚にわたって投稿した。
自然体で温かい笑顔があふれる写真に、コメント欄には「勇斗くん投稿ありがとう」「じいちゃん、ばあちゃん嬉しそうな表情」「地元のヤンキー感満載すぎて」「家族最高」「じいちゃんイイじゃんしたいの可愛い〜」「絶対みんないけめん」「いい写真すぎて滅」「自慢のお孫さんだと思います」など、温かいコメントが相次いでいる。
