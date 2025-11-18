フランス発酵バター香る“ぜいたくな”『ブラックサンダー』登場 しゃりっと食感を楽しめる
有楽製菓は、ブラックサンダーシリーズから『ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター』を、25日より全国のローソン店舗にて数量限定で発売する。
【写真】『ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター』断面図
同商品はシュガーとバターを組み合わせた、ぜいたくな甘さを楽しめるブラックサンダーシリーズ商品。洋菓子には欠かせない「シュガー」と「バター」の組み合わせはおいしさの原点。この2つの素材を活かしたおいしさを探求し、寒さが深まるこの時期ぴったりのぜいたく感と濃厚感のある味わいに仕上げた。
具材にはパールシュガーと呼ばれる粒砂糖とキャラメルキャンディチップを組み合わせることで、しゃりっと食感を生み出している。しゃりしゃりとした食感と共にくちいっぱいに広がる甘い味わいを楽しめる。
また、香り豊かなフランス発酵バター入りのサクほろバタークッキーが配合されていることで、ぜいたくな味わいに仕上げた。
ぜいたくな甘さを表現した白と金の2種の背景のパッケージを展開。気分で好みの色を選べる。
【写真】『ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター』断面図
同商品はシュガーとバターを組み合わせた、ぜいたくな甘さを楽しめるブラックサンダーシリーズ商品。洋菓子には欠かせない「シュガー」と「バター」の組み合わせはおいしさの原点。この2つの素材を活かしたおいしさを探求し、寒さが深まるこの時期ぴったりのぜいたく感と濃厚感のある味わいに仕上げた。
また、香り豊かなフランス発酵バター入りのサクほろバタークッキーが配合されていることで、ぜいたくな味わいに仕上げた。
ぜいたくな甘さを表現した白と金の2種の背景のパッケージを展開。気分で好みの色を選べる。