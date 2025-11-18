2児の母・佐田真由美、人気ブランドアイテム使った“赤ずきん”コーデ紹介「カ〜ワユイすぎます」「真似したい」と大反響
モデルの佐田真由美（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。“赤ずきん”風の私服コーディネートを紹介した。
【写真】人気ブランドを組み合わせた“赤ずきん”姿の佐田真由美
佐田は、ヴィンテージだというGUESS（ゲス）のデニムに、イブ・サンローランのクールな革ジャン、そして6（ROKU）の鮮やかな“赤ずきん”モヘアニット帽を合わせたスタイリングを披露。
このスタイルについて「最近毎日同じ格好してる。気に入ったアイテムって毎日になっちゃう笑」と、お気に入りのアイテムは頻繁に着用するというファッションへのこだわりを明かしている。
さらに、コーディネートに合わせた、Red Wing Japanの靴については「世代的に元カレが履いてたー！って人いるんじゃないかな笑笑笑」と、ファンにクスッと笑えるコメントをしていた。
クールさとかわいらしさが共存する着こなしに、ファンからは「カ〜ワユイすぎます」「最高可愛い」「真似したい」「素敵」「とても素晴らしい」など、ハイセンスなスタイルに真似したいという声が多数寄せられている。
佐田は2008年10月、4歳年上の一般男性と結婚。2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産した。
【写真】人気ブランドを組み合わせた“赤ずきん”姿の佐田真由美
佐田は、ヴィンテージだというGUESS（ゲス）のデニムに、イブ・サンローランのクールな革ジャン、そして6（ROKU）の鮮やかな“赤ずきん”モヘアニット帽を合わせたスタイリングを披露。
このスタイルについて「最近毎日同じ格好してる。気に入ったアイテムって毎日になっちゃう笑」と、お気に入りのアイテムは頻繁に着用するというファッションへのこだわりを明かしている。
クールさとかわいらしさが共存する着こなしに、ファンからは「カ〜ワユイすぎます」「最高可愛い」「真似したい」「素敵」「とても素晴らしい」など、ハイセンスなスタイルに真似したいという声が多数寄せられている。
佐田は2008年10月、4歳年上の一般男性と結婚。2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産した。