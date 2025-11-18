ÃæÅç·ò¿Í¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Mori Calliope¤È½é¥¿¥Ã¥°¡Öº£¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤é¤Î²»¡×¡¡¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Ã´Åö¡Ú2¿Í¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Mori Calliope¤È½é¥¿¥Ã¥°¡£¡ÖGold Unbalance feat. ÃæÅç·ò¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛMori Calliope¡ßÃæÅç·ò¿Í¡¢MV¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡Mori Calliope¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÈÆÃ¤Î²Î»ì¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£2022Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡ÖMade in Japan¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¡¢ºòÇ¯8·î¤ËºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPHANTOMIME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£Ç¯2·î¡¢½é¤Î³¤³°¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎHollywood Palladium¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢´°Çä¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Mori Calliope¤¬ÈÖÁÈ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î·ãÆ®¤òÇÉ¼ê¤ËºÌ¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤¿¥é¥Ã¥×Ä´¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¼«¤é½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÄ¶ÆñÅÙ¤Î¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤ÇËÝÏ®¤¹¤ë¡Ö¤ªÂê¥²¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëºÇ¶¯¤Î»ÉµÒ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òMori Calliope¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°·èÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Mori Calliope¡¢ÃæÅç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶¦ÌÄ¤Ç¤¹¡ªÁêÀÈ´·²¤ÎÆó¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¾ðÇ®¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¹âÍÈ´¶¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊMori Calliope¡Ë¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCalliope¤µ¤ó¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÈþ¤·¤¯½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¤È½é¥¿¥Ã¥°¤Ø¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Î11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ç³¤¨À¹¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËMori Calliope¤ÈÃæÅç¤¬¸ß¤¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î·ãÆ®¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¡¢·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤àÆó¿Í¤Î»Ñ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¡£Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥³¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢8ÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂåNo.1¤òµÏ¿¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢Âè1²óÂç²ñ¤ÎÇÛ¿®¤«¤éÌó1Ç¯¡£Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ãºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï¡ä¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Mori Calliope¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ØGold Unbalance feat. ÃæÅç·ò¿Í¡Ù¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶¦ÌÄ¤Ç¤¹¡ª
ÁêÀÈ´·²¤ÎÆó¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¾ðÇ®¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¹âÍÈ´¶¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÃæÅç»á¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¼ã¤¤º¢¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿·»²¼Ô¤Ç¤¹¡£
5Ç¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤Îµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥í¥Ã¥¯´ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤··ÏÅý¤â°ã¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Î¹ª¤ß¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿!!
¡½¡½Music Video¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¥À¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÎÆ°¤¤ÏÀµ³Î¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¡É¤ò2¿Í¤Çºî¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Í§¾ð¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡½¡½¶õ´Ö¤â»þ´Ö¤â¡È¸½¼Â¡É¤Î¶³¦¤µ¤¨Ä¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê1¶Ê¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£ÃæÅç·ò¿Í¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½º£²ó¤ÎCalliope»á¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCalliope¤µ¤ó¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÈþ¤·¤¯½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÍ¤é¤Î²»¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Ä¤Ä¡¢¼çÂê²Î¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØTHE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ï¡¢1ºîÌÜ¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î²»³Ú¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âºÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¿ÍÃ£¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·Ý¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡
¾Ð¤¤¤Î°µ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤Ãæ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
