37歳・鈴木奈々、3億円の豪邸「東京に買いました」 頭金は“億超え”、月々26万円の支払い…詳細明かす
タレントの鈴木奈々（37）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）に出演。購入したマンションの支払いについて明かした。
【写真】豪邸すぎる…鈴木奈々が公開した自宅キッチン
この日は「茨城」をテーマにトーク。茨城県龍ケ崎市出身の鈴木がVTRで出演し、「私、いばらき大使やってるので」などと地元をアピールした。
ここでスタッフから「3億円の豪邸を購入されたと。これはどこに購入？」と場所を聞かれ「東京に買いました。35年ローンです」ときっぱり。スタッフの質問に「頭金は1億5000万円」「月々26万円（支払い）」などと答えた。
さらに「預金はどのくらい？」と聞かれると、さすがにここで「なんでも聞き出そうとする！言いそうになるやん、やめて！」と返答せず。茨城県にも家があるというが、スタッフから「何対何？」と聞かれ「10：0」と、東京にいる割合が10であると告白。スタジオのマツコ・デラックスは爆笑していた。
