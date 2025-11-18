Mori Calliope×中島健人が初タッグ！『THEゴールデンコンビ2025』テーマソング担当に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mori Calliopeと中島健人が、11月21日20時より3週にわたってPrime Videoにて独占配信される新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のテーマソング「Gold Unbalance feat. 中島健人」を担当することが発表となった。

■『THEゴールデンコンビ2025』とは？

本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、即興コントの頂点を決める究極のお笑いサバイバルバトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1,000万円をかけて競い合う。

Prime Videoオリジナルバラエティ番組視聴者数歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした第1回大会の配信から約1年。『最強新コンビ決定戦』の第2弾が開幕する。

■Mori Calliope×中島健人の“ゴールデンコンビ”

このたび、日本のみならず世界各国での人気が高いバーチャルアーティストのMori Calliopeと中島健人が初タッグを組んだ楽曲「Gold Unbalance feat. 中島健人」が、『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ 2025』のテーマソングに決定した。

Mori Calliopeは、日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサル ミュージックよりメジャーデビュー。Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げ、最新アルバム『PHANTOMIME』はiTunesアルバムオルタナティブチャート世界10ヵ国・地域で1位、US Billboard Artist100、World Album、Top Album Sales、Heatseekers Albumsといった様々なランキング入りを果たしている。2025年2月には、初の海外ソロライブをロサンゼルスのHollywood Palladiumにて開催。完売し、話題となった。

そんなMori Calliopeが今回、番組の新テーマソングを担当。芸人たちの激闘を派手に彩る楽曲として、疾走感溢れるサウンドに乗せたラップ調のストレートなリリックを書き下ろした。

さらに、彼女と組む特別な“ゴールデンコンビ”として、幅広い世代から圧倒的人気を博す国民的アイドル・中島健人が参戦。すでに番組内でも、芸人たちを超難度のムチャ振りで翻弄する「お題ゲスト」としての参加も発表されている中島は、芸人たちを追い詰める最強の刺客でありながら、彼らの背中を押すテーマソングをMori Calliopeと共に歌い上げる。

本楽曲のMVは、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』の配信開始日である11月21日12時より公開予定。

また、MV公開に先立ち、燃え盛る高層ビルをバックに、Mori Calliopeと中島健人が互いに手を差し伸べる、印象的な先行カットが解禁。MVでは、出場芸人たちの激闘を鼓舞するかのごとく、激しいダンスシーンに挑むふたりの姿も収録されている。

(C)UNIVERSAL MUSIC LLC

■Mori Calliope、中島健人コメント

■番組情報

『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』

11/21（金）よりPrime Videoにて毎週金曜20:00独占配信（全5話）

11/21（金）1話＆2話（第1ステージ～第3ステージ）

11/28（金）3話＆4話（第4ステージ～第6ステージ）

12/05（金）5話（決勝）

MC：千鳥（大悟、ノブ）

出場芸人：

1.長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）

2.田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）

3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村

4.新山（さや香）＆小籔千豊

5.盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）

6.大久保佳代子（オアシズ）＆吉住

7.阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）

8.狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）

番組サポーター：林瑠奈（乃木坂46）

(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

