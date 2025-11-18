「懐かし新しいが"どっと"押し寄せる！」をコンセプトに活動する5人組アイドルグループ.BPM（ドットビーピーエム）の結成5周年記念アルバム「The .BPM WONDER」（12月2日）リリースに際し、メンバーの源有紀子と森山小百合から独占コメントが到着。活動初期から歌い続けてきた楽曲などがアルバムとして形になる喜びと、5年間の感謝、そしてこれからへの思いを、それぞれの言葉で語った。（「推し面」取材班）

▼源有紀子 今回、.BPM初のアルバムを発売することになりました！5年の時を経て、初期から歌い続けた曲がこうして作品になることは本当に嬉しいです。エネルギーがみなぎる曲から、心に寄り添う曲など幅広く収録されているので、まるっと楽しんでもらえたらなと思います！

▼森山小百合 初のアルバムリリース、ずっとずっと念願だったので本当に嬉しいです！カッコイイ曲からトンチキソングまで、.BPMの振り幅が楽しめるアルバムになっていると思います！.BPMのエンターテインメント、そして魅力に浸って、さらに好きになってもらえますように…！