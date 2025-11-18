「懐かし新しいが"どっと"押し寄せる！」をコンセプトに活動する5人組アイドルグループ.BPM（ドットビーピーエム）が12月2日、初アルバム「The .BPM WONDER」をリリースする。（「推し面」取材班）

グループ初のドラマ主題歌「ワタシ、ナンテ、イイ女」や最新ドラマタイアップ「いる…!?」を含む全12曲を収録し、結成5周年の活動の軌跡と進化を凝縮した一枚だ。初期曲の再録やライブ定番曲も盛り込まれ、ジャンルの振れ幅も彼女たちらしさを物語る。

「ばくれつけん」「Dancin' Chicken」のようなコミカルさと、「アネモネと蒼い鳥」のような叙情性。そのどちらも自然体で歌いこなす5人の表現力に、サウンドプロデューサー岡村洋佑氏の手腕が光る。

この5年のすべてを、次の一歩へ。今月22日、東京・吉祥寺パルコ 屋上スペースを皮切りに、発売日の12月2日、池袋・サンシャインシティ 噴水広場でのリリースイベントが既に予定されており、今後も追加予定。来年1月8日には、Zepp Shinjukuでの5周年ワンマンライブを控える.BPMの"WONDER"は、まだまだ止まらない。