11月17日（月）深夜24時36分～放送スタート「あのちゃんのひろゆき行ってきて！」あのちゃんのやってみたいけどできない願望をひろゆきが代わりに叶える！ひろゆきVSひろゆきアンチ！万引き被害を撲滅！弱点を見つけるため実際に万引きも…！？