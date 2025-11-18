『僕の心のヤバイやつ』×明治「メルティーキッス」コラボ実現 録りおろしボイス使用の映像公開
アニメ『僕の心のヤバイやつ』（僕ヤバ）の劇場版（2026年2月13日公開）が、本編にも登場した冬期限定チョコレート「メルティーキッス」（明治）とコラボレーションすることが発表された。市川京太郎（CV：堀江瞬）と山田杏奈（CV：羊宮妃那）による録りおろしボイスを使用した特別コラボアニメCMが新たに公開となった。
【動画】切ない…新ボイス使用！『僕ヤバ』×「メルティーキッス」コラボ映像
テレビアニメ本編にも登場し、主人公・市川京太郎とヒロイン・山田杏奈の関係を象徴する印象的な“メルティーキッス”のシーンは、ファンの間で大きな反響を呼んでおり、劇場版「僕の心のヤバイやつ」と、冬期限定チョコレート「メルティーキッス」（株式会社 明治）とのコラボレーションが決定。
特別コラボアニメCMが公開されたほか、一部の販売店舗では、コラボPOPの掲出も予定。“初恋の甘さ”と、「メルティーキッス」がもつ“雪のようなくちどけ”が重なり合う、“あまくて、とけそうな”冬の特別コラボレーションとなっている。
『僕の心のヤバイやつ』は、「マンガクロス」（秋田書店）連載中の漫画が原作で、「このマンガがすごい！」オトコ編で、2年連続ランクインを果たし、次にくるマンガ大賞2020Web マンガ部門でも1位を獲得するなどの話題作。陰キャ少年の市川と、美少女だけど天然で愛されキャラの山田が繰り広げる青春ラブコメディーで、累計発行部数は650万部を突破している。テレビアニメ第1期が2023年、第2期が2024年に放送された。
