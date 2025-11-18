『なんでも鑑定団』1000円で購入した額から浮世絵→衝撃値の鑑定結果へ 今田耕司「ヤバイ！」
きょう18日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、1000円で購入した額から発見された浮世絵に驚きの鑑定結果が出る。
お宝はひょんなことから手に入れた、有名な浮世絵。15年ほど前、資格試験の合格証書を入れようと、リサイクルショップで額を1000円で購入。額の端だけ見て買ったので、家に帰って、初めて中に浮世絵が入っていることに気がついた。
それはなんと“歌川広重の浮世絵”のよう。玄関に飾っていたところ、絵に詳しい友人に「複製じゃなさそう」と言われ、依頼人もびっくり。もしかしたら、すごい掘り出し物ではないかと期待している。衝撃値の鑑定結果にMCの今田耕司は思わず「ヤバイ！」と声を出す。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】宇垣美里
【特別企画】36歳以下限定！第3回平成世代のお宝鑑定大会
【特別企画リポーター】平子祐希(アルコ＆ピース)
【特別企画ゲスト】伊集院光
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
渡邊章一郎（「渡邊木版美術画舗」代表取締役）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
