はなわ、860万円“新愛車”で義母とドライブ 「乗るのが楽」「毎日ドライブしたい」という言葉に笑顔
お笑い芸人のはなわ（49）が、18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻の母である“ばぁば”と新車でドライブを楽しんだ。
【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…新型『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
前回の動画で、4年半以上乗っていた愛車『メルセデス・ベンツ ゲレンデ（＝Gクラス）』から、新車価格860万円以上のトヨタ『アルファード』“Executive Lounge”（モデリスタエアロ仕様）へ乗り換えたはなわ。その最大の理由が「うちのばぁばが、車高が高いのでひとりで乗れなくなっちゃって。家族でどっか行ったりする時、それが理由で『ちょっともう車の上がれないからいいわ』とかって言い始めちゃったんで」と家族のために入れ替えを決意したと伝えていた。
動画冒頭、ばぁばは、新車を見るなり「いいな」と話し、スライドドアを引いて、ステップを踏んで車内に乗ると「乗るのが楽」「社長になった気持ち」と好印象。公道に出てドライブを始めると、「こんな車初めて乗った」「毎日ドライブしたい」とご満悦の様子。その言葉に、はなわも満足そうな笑顔を浮かべた。
はなわは運転しながら、前愛車との違いを説明。「ゲレンデよりもハンドルが楽ですね。あとすごいスーっと走るんで。 ハイブリッドだからなのか、パワーがあるんで、もう本当に楽ですね。このアクセルの感じがね。めちゃくちゃいいな。すっげえ、全然違う」とすっかり『アルファード』にハマっていた。
その後、ばぁばと和食店へ。ばぁばは「あれで佐賀に帰りたい」と話すと、はなわは「誰が運転するのかって問題はありますけど…」と苦笑い。刺身定食、稲庭うどん、釜めしに舌つづみをうちながら、すでに免許を返納したというばぁばは「新しい車、運転したかったな」と本音も漏らした。
【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…新型『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
前回の動画で、4年半以上乗っていた愛車『メルセデス・ベンツ ゲレンデ（＝Gクラス）』から、新車価格860万円以上のトヨタ『アルファード』“Executive Lounge”（モデリスタエアロ仕様）へ乗り換えたはなわ。その最大の理由が「うちのばぁばが、車高が高いのでひとりで乗れなくなっちゃって。家族でどっか行ったりする時、それが理由で『ちょっともう車の上がれないからいいわ』とかって言い始めちゃったんで」と家族のために入れ替えを決意したと伝えていた。
はなわは運転しながら、前愛車との違いを説明。「ゲレンデよりもハンドルが楽ですね。あとすごいスーっと走るんで。 ハイブリッドだからなのか、パワーがあるんで、もう本当に楽ですね。このアクセルの感じがね。めちゃくちゃいいな。すっげえ、全然違う」とすっかり『アルファード』にハマっていた。
その後、ばぁばと和食店へ。ばぁばは「あれで佐賀に帰りたい」と話すと、はなわは「誰が運転するのかって問題はありますけど…」と苦笑い。刺身定食、稲庭うどん、釜めしに舌つづみをうちながら、すでに免許を返納したというばぁばは「新しい車、運転したかったな」と本音も漏らした。