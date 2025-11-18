スノーボード女子スロープスタイル（SS）・ビッグエア（BA）で22年北京五輪BA銅メダルの村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が18日、オーストリア・スチューバイでの代表合宿を終えて羽田空港に帰国。約3週間の雪上練習中には、女子としては世界で初めての大技「バックサイド（BS）1620（背中方向に4回転半）」に成功し、「やっとだな、と。（挑戦）1本目で立てた。一番最初にやりたいと思っていたので、立ったので凄くうれしかった」と振り返った。

村瀬心本人によれば、2年前の冬季XゲームでBS1620に初挑戦も失敗。昨年はニュージーランドでの雪上練習で何度もトライも、「めっちゃやった。あごが血だらけになりながら、全然立てなくて。イメージが湧かなかった」という。今オフは夏の中国での合宿から試行錯誤を続け、ようやく成功につなげたという。

2度目となる来年2月のミラノ・コルティナ五輪でも、金メダル獲得の鍵となりそうな大技。「これならいけそうだなと分かったので、やりたいと思う。一番最初にやるというのは強く持っている」と、今季のW杯開幕戦（27〜29日、中国・張家口）から大会でも繰り出していくことを示唆した。

昨季は3月の世界選手権でBAを制すなど、日本の五輪代表争いでも一番手を走る。12月中旬のW杯BA第3戦後には最初の内定者が確定するが、「まずそこで確定をもらって、よし行くぞ（となりたい）。今から本気で準備していきたい」と意気込んだ。