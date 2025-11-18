驚きのむにむに食感！　Pasco『雪見だいふくみたいなパンケーキ』は“ひやあつ”アレンジも最高

SNSで話題になっているのを見かけてどうしても食べてみたくなった、Pascoの「雪見だいふくみたいなパンケーキ」。

近所のスーパーを4軒まわってもなかなか見つからず、少し離れたスーパーでようやく発見！ 11月限定の商品ということで、売り切れていたお店が多かったのかもしれません。

赤いパッケージには、白いうさぎのマークと水玉模様。本家の「雪見だいふく」とそっくりなデザインで、売り場でもひときわ目を引きます。

袋から取り出すと、まんまるで真っ白なパンケーキが登場しました。

半分に切ってみると、断面には白いクリームの層がきれいに見えて、まるで本物の雪見だいふくを切ったときのよう。

ひと口かじってみると、食感がとにかく独特！ 「もちもち」でも、「ふわふわ」でもない。「むにむに」としか表現できない、不思議な弾力があります。パンケーキの生地に求肥（ぎゅうひ）が練りこまれているそうで、かむと、むにっと押し返してくるような、なんとも楽しい食べごたえ。初めての食感でした。



中のバニラクリームは、ミルキーでコクがあります。冷たくはないけれど、確かに、雪見だいふくのバニラアイスを思わせる濃厚な味わい。パンケーキ生地と、クリームの甘さがちょうどいいバランスです。



午後のおやつにもちょうどいいボリューム感。270キロカロリーです。

さらに、公式ページに書いてあった「おすすめアレンジ」も試してみることに。こちらも限定販売中の「雪見だいふくショコラ」を使って、“ひやあつ”スイーツに挑戦しました。

作り方は簡単。パンケーキをトースターで2分、雪見だいふくショコラを電子レンジで8秒温めて、パンケーキの上にのせるだけです。実際に試してみたところ、8秒では違いがわからなかったので、合計15秒温めてみました。

パンケーキと雪見だいふくを一緒に切り分けると、温かいパンケーキの上で雪見だいふくがとろりと流れ出します。むにむにとむにとろ、2つの食感の組み合わせが新鮮！ まったく新しい味わいになりました。

「雪見だいふくショコラ」1個が75キロカロリーなので、あわせると345キロカロリー。おうちで簡単に、ちょっぴりリッチなスイーツが完成します。バニラの雪見だいふくでも試してみたくなりました。

「雪見だいふくみたいなパンケーキ」は、そのまま食べても充分においしいけれど、アレンジすることで、おうちでカフェのようなデザートが作れるのもうれしいところです。

Pascoと雪見だいふくのコラボは今回で3度目とのこと。本家の味と食感をしっかり再現した、見事なコラボだと感じました。

このむにむに食感、何度でも味わいたくなる不思議な魅力があります。私はまた買いに行くつもりです。



（文＝minto）