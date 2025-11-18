アメリカのトランプ大統領は17日、少女らを性的に虐待した罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、関連文書を開示させる法案が議会で可決されれば署名する考えを明らかにしました。

――「エプスタイン文書」の法案通過したら？

トランプ大統領「署名したい。我々はエプスタインとは何も関係ない。民主党は関係がある。彼の友達は皆、民主党員だった」

トランプ大統領は17日、エプスタイン氏に関する疑惑をめぐり、事件の関連文書を公開するための法案が議会で可決されれば、署名する考えを示しました。少女買春などの罪で起訴され、拘置所で死亡したエプスタイン氏について、トランプ大統領は過去に交流があったことは認めていますが、事件についての関与は否定しています。

トランプ大統領はこれまで関連文書を公開する法案の可決には消極的な姿勢でしたが、16日には一転し、自身のSNSで与党・共和党議員に対し「公開のために投票すべきだ」と呼びかけていました。

法案に民主党議員だけでなく、複数の共和党議員が賛成して可決される可能性があると報じられたことで、態度を一変させたとみられます。

アメリカメディアによりますと、議会下院は18日にも法案の採決を行う予定です。