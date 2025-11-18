日経225先物：18日正午＝1110円安、4万9220円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1110円安の4万9220円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9432.56円に対しては212.56円安。出来高は3万2560枚となっている。
TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比57ポイント安、現物終値比8.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49220 -1110 32560
日経225mini 49220 -1115 492729
TOPIX先物 3289.5 -57 36724
JPX日経400先物 29655 -540 1731
グロース指数先物 686 -9 3321
東証REIT指数先物 1990.5 -23.5 227
株探ニュース
