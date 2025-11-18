　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1110円安の4万9220円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9432.56円に対しては212.56円安。出来高は3万2560枚となっている。

　TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比57ポイント安、現物終値比8.46ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49220　　　　 -1110　　　 32560
日経225mini 　　　　　　 49220　　　　 -1115　　　492729
TOPIX先物 　　　　　　　3289.5　　　　　 -57　　　 36724
JPX日経400先物　　　　　 29655　　　　　-540　　　　1731
グロース指数先物　　　　　 686　　　　　　-9　　　　3321
東証REIT指数先物　　　　1990.5　　　　 -23.5　　　　 227

株探ニュース