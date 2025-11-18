2025年11月16日放送の『新婚さんいらっしゃい！1時間SP』は、俳優の川粼麻世（62）と花音（41）夫妻が出演し、還暦を過ぎて掴んだ幸せについて語り合った。そしてこの幸せを誰よりも喜んでいるのが、川粼の母・まさ子さん（御年90歳）。驚異的な若さと元気な姿が公開され、スタジオのMCやゲストを驚かせた。

【映像】川粼麻世のおしゃれで美しい母

川粼麻世の母・まさ子さんは現在90歳だが、今でも経営する喫茶店で毎日お店に立っているという。スタッフがまさ子さんのもとへ向かうと、御年90歳とは思えない颯爽とした姿で自転車に乗って登場。まさ子さんは今もなお、自転車を乗り回して近所へ買い物に出かけているという。

その若々しい姿を見たMCの井上咲楽は「自転車に乗ってる！綺麗な姿勢ですね！」と驚き、藤井隆も「おしゃれ！」「しかし、元気ですね。素晴らしいですよ。自転車でご登場されてびっくりしました」とコメントした。

さらに、息子・麻世さんのデビュー当時の写真が紹介された際には、まさ子さんの若い頃の姿も映し出され、藤井が思わず「お母さんきれい！」と声を上げるほどだった。

息子が長年の苦難を経て還暦を過ぎて幸せな再婚を遂げたことに対し、まさ子さんは「結婚おめでとう。よかったね。頑張って」と温かいメッセージを寄せている。

川粼は、母親との間には特別な絆があり、別れる時には必ずハグをして感謝の気持ちを伝える習慣があることを明かしており、花音さんもその習慣に倣い、母親と抱き合って別れを告げているという。