U-17韓国代表は決勝トーナメント1回戦でイングランドに敗れた

U-17韓国代表はカタールで開催中のU-17ワールドカップ（W杯）のラウンド32でU-17イングランド代表に0-2で敗れた。

現地メディアは男女ともに結果を残すU-17北朝鮮代表との対照的な結果を大きく取り上げている。

韓国はU-17W杯のF組で2勝1分となり、首位スイスに次ぐ2位で決勝トーナメントへ進出した。しかし、現地時間11月14日に行われたラウンド32でイングランドに敗れ、大会から姿を消した。

一方、北朝鮮はドイツやコロンビアと同居したG組を3位で通過。そして、ラウンド32ではベネズエラを2-1で下して16強に進出。準々決勝進出を懸けて、次は日本と激突する。

北朝鮮は女子代表がモロッコで開催されていたU-17女子W杯を制し、大会連覇の快挙を成し遂げたばかり。韓国のウェブメディア「ize」は「U-17W杯で男女ともに結果を残す北朝鮮と異なり、韓国は早々に荷物をまとめることになった」と両国の対照的な姿を比較して報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）