待ちもいい、打点も高い。どんな雀士も憧れる絶好形だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が、東3局2本場に赤牌を独占する“オールスター”状態で、しかも三面張のリーチ。ファンも「強烈！」「マジか！」と驚きを隠さなかった。

【映像】赤牌オールスターに三面張、夢のようなリーチからのアガリ

Mリーグでは、数牌の中で「5」を各種1枚ずつ、計3枚の赤牌が入っている。この3枚が打点アップに貢献することが多いが、全ての赤牌を集めてアガると憧れの「オールスター」と呼ばれ、その見た目の派手さでも盛り上がる。

東3局2本場、佐々木の配牌は面子が1つあるものの赤牌やドラはなし。なんとか平和系にまとめて、怒涛の連荘を見せるU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）を止めたいところだった。すると2巡目、打点の種になる赤五万を引くと、9巡目に赤5筒も引いた。そして13巡目、赤5索まで引き込んで“オールスター”完成。次巡の14巡目、7索を引いてテンパイすると、3・6・9筒待ちの三面張リーチを決断した。

この時、仲林はテンパイしてはいるものの、3・6索は山にゼロ。渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）は一・四待ちでリーチを打ってはいたものの、流れは完全に佐々木だ。日向が一発で6筒を掴み、佐々木がロン。リーチ・一発・タンヤオ・平和・赤3の跳満・1万2000点（＋600点、供託1000点）をゲットすると、視聴者から「これはえぐい」と“魔王”の異名を持つ佐々木の火力に震える声も見られた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

