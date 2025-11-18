イタリア代表はノルウェー代表に敗れW杯プレーオフへ

イタリア代表がまたしてもW杯出場への険しい道のりを強いられている。

ノルウェー代表に敗れたことで、3大会連続のW杯出場を懸けてプレーオフという「厄介な迷宮」に挑むことになった。イタリアのサッカー専門サイト「Calciomercato.com」は、本拠地サン・シーロでの相性の悪さを「サン・シーロの呪い」として特集している。

同メディアは、「スカラ座」（サン・シーロの愛称）が、「代表チームにとって呪われた舞台であることが判明し続けている」と指摘。「過去20年間の数字は明白だ。13試合でわずか3勝（2012年デンマーク戦、2022年イングランド戦、2023年ウクライナ戦）」と、その勝率の低さを取り上げた。

13試合で3勝という成績は、「わずか23％という数字は考えさせられるものだ」と深刻な問題として綴っている。強豪国との対戦が多かったとはいえ、「格下とされるチームも無傷で立ち去ることに成功している」とし、「2017年のスウェーデンとの0-0、最初の衝撃的なW杯予選敗退の試合は、消えない記憶として残っている」と言及した。

W杯本大会への出場権は、「アメリカとカナダでの大会（W杯）への切符は、今日これまで以上に危うくなっている」と現状の厳しさを伝えた。そもそも、FWアーリング・ハーランド擁するノルウェーと同組になったのは、昨年3月にサン・シーロで行われたネーションズリーグでのドイツ戦の敗北が原因だと分析している。

イタリアは再びW杯出場を懸けたプレーオフに臨むが、「確かなことが一つある。準決勝はホームで戦うことだ」と報じた。候補地には、ローマのオリンピコ、トリノのアリアンツ・スタジアムなどに加え、問題のサン・シーロも含まれているという。（FOOTBALL ZONE編集部）