米国のトランプ大統領＝17日、ホワイトハウスの大統領執務室/Win McNamee/Getty Images

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する文書をめぐり、ドナルド・トランプ米大統領は17日、司法省が保有する関連の資料を公開するよう義務づける法案が議会で可決された場合、「署名する」と述べた。ただし、エプスタイン文書の問題が自身の政権の成果をかき消すことがないよう注意を呼びかけた。

トランプ氏は、下院で18日に審議する予定の法案に署名するかどうかを問われると、「もちろん署名する」と述べた。

「上院でも誰でも検討すればいい」としつつ、トランプ氏は、共和党の成果と位置付けたものについて「奪われたくない」とも語った。

トランプ氏は16日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿したメッセージで、これまでの立場を一転し、エプスタイン文書の公開を支持する考えを明らかにしていた。

トランプ氏は17日、「公開には全面的に賛成だ。すでに5万ページ分の資料を公開した」と述べた。さらに、透明性の向上を求める国民の声に言及し、「いくら公開しても、決して十分ではない」と言い添えた。

同法案を下院で採決に持ち込むための署名集めを行った共和党のトーマス・マッシー下院議員はSNSに「署名式に出席するのを楽しみにしている」と投稿し、トランプ氏の発言を歓迎した。