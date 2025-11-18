FANTASTICS「炊き込みご飯選手権」完結でまさかの展開 TELASAで未公開シーンも配信【ファンタスティックPARK／独占カット】
【モデルプレス＝2025/11/18】FANTASTICSによるテレビ朝日初の冠番組『ファンタスティックPARK』（毎週火曜深夜1時2分〜※関東ローカル／地上波放送終了後、TELASAで配信）より、18日放送回の独占カットが到着した。
【写真】FANTASTICSメンバー、舞台上で思わず涙
FANTASTICSが“NGなし”で「ファンタスティック＝素晴らしい瞬間」を披露する『ファンタスティックPARK』。2週に渡り放送してきた今回の企画は、メンバー考案の炊き込みご飯を、料理人と水田信二がランキング付けする企画「FANTASTIC炊き込みご飯選手権」。
FANTASTICSメンバーが考案したレシピは……「あんこ」「よっちゃんイカ」「筋肉飯」など、変わり種ご飯が続々登場。審査員の水田の忖度なしの辛口評価で、高評価を受けるメンバーは現れるのか？そして18日放送回ではついにこの企画が完結。1位とビリを決めるはずが、まさかの展開が待ち受ける…？
さらに、放送終了後には動画配信プラットフォーム・TELASAにて、完結する「FANTASTIC炊き込みご飯選手権」と過去回の人気企画「全員揃わNight Fever」の未公開シーンを独占配信。これまでの放送回も合わせて楽しむことができる。
【FANTASTICS冠番組決定の瞬間】
ライブ終わりのFANTASTICSにEXILE HIROよりサプライズで、テレビ朝日で初の冠番組が始まることが告げられた。歓喜に沸くメンバーの様子を独占カメラで届ける。
【初回収録を終えたメンバーの記者会見を公開】
ファンタスティックPARKの初回収録を終えて、記者をお呼びしてメンバーに直撃取材。「克服したいことは？」「メンバーをアトラクションで例えると？」などさまざまな質問に和気あいあいと答えるメンバーの様子を動画で初公開。（modelpress編集部）
◆「FANTASTIC炊き込みご飯選手権」まさかの展開待ち受ける
◆「ファンタスティックPARK」TELASAオリジナル過去回内容
