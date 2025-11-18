Mori Calliope、中島健人と初タッグで「THEゴールデンコンビ2025」新テーマソング担当決定「まったく新しい共鳴」
【モデルプレス＝2025/11/18】Prime Videoでは、Amazon MGMスタジオ製作の新番組「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」を11月21日20時より、3週にわたってプライム会員向けに独占配信。この度、番組テーマソングが、バーチャルアーティストのMori Calliopeと中島健人が初タッグを組んだ「Gold Unbalance feat. 中島健人」に決定した。
【写真】スト田中樹・黒木メイサ・中島健人ら「THEゴールデンコンビ」豪華ゲスト
Calliopeは、日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げ、最新アルバム「PHANTOMIME」は様々なランキングに名を連ねた。2025年2月には初の海外ソロライブをロサンゼルスのHollywood Palladiumで完売させ、大きな話題となった。
今回、Calliopeは番組の新テーマソングを担当。芸人たちの激闘を派手に彩る楽曲として、疾走感あふれるサウンドに乗せ、ラップ調のストレートなリリックを自ら書き下ろした。
さらに、彼女と特別な“ゴールデンコンビ”として、幅広い世代から圧倒的な人気を誇る国民的アイドル・中島が参戦！すでに番組内でも、芸人たちを超難度のムチャ振りで翻弄する「お題ゲスト」としての参加が発表されている中島は、芸人たちを追い詰める最強の刺客でありながら、彼らの背中を押すテーマソングをCalliopeとともに歌い上げる。
本番組のテーマソング決定に際して、Calliopeは「中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です！相性抜群の2人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、2人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです」とコメント。中島は「グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、2人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています」と、初タッグへの喜びを表している。
なお、本楽曲のMusic Videoは、「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」の配信開始日である11月21日正午より公開予定。公開に先立ち、燃え盛る高層ビルをバックにCalliopeと中島が互いに手を差し伸べる印象的な先行カットが解禁された。Music Videoでは、出場芸人たちの激闘を鼓舞するかのように、激しいダンスシーンに挑む2人の姿も収録されている。
「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」は、お笑い界に新風を巻き起こした第1回大会の配信から約1年、Amazon MGMスタジオ製作の即興コントの頂点を決める【最強新コンビ決定戦】の第2弾。本番組では、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトルを繰り広げる。総額1億円規模の巨大セットからせり上がるコントセットとともに、容赦ない最高難易度のお題に挑戦する8組のオリジナルコンビが、優勝賞金1,000万円をかけて競い合う。（modelpress編集部）
【番組テーマソング「Gold Unbalance feat. 中島健人」のチャームポイントについて】
中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です！相性抜群の2人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、2人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです。
【初タッグを組んだ中島さんの印象について】
若い頃から活動している中島さんと比べると、私はアイドルの世界では新参者です。5年と言っても、彼の輝かしい実績の前ではまだまだだと感じます。しかも私はどちらかというとロック寄りのアイドルなので少し系統も違う。でも、そのコントラストが本当に素晴らしいと思うんです。中島さんのダンスや歌の巧みさを目の当たりにして、私自身のアイドル活動ももっと磨いていきたいと強く刺激を受けました。彼は何事にも全力で取り組んでいるのがはっきり伝わってきます。とにかく、ただただインスパイアされました！！
【Music Videoの撮影を振り返って】
中島さんの隣で踊るのはすごく緊張しましたし、そのムーブを見て「これからはもっとダンスにしっかり向き合わなきゃ」と痛感しました。彼の動きは正確でインパクトがあるので、私ももっと上手くなりたいです。でもそれ以上に、この曲でしか体験できない“特別な何か”を2人で作れたと思っています！バーチャルとリアルのアイドルが混ざり合い、友情を歌い上げる――空間も時間も“現実”の境界さえ超えてしまうような1曲。絶対にお見逃しなく！
【今回のCalliopeさんとの共演はいかがでしたか？】
グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、2人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています。今まで聴いたことのない僕らの音をぜひ楽しんでください。
【今回は番組にゲストとして出演しつつ、主題歌にも参加されていますが、お気持ちを教えてください】
「THEゴールデンコンビ」は、1作目をとても楽しく拝見していました。まさか自分が、第2弾で関われるとは想像もしていなかったのでとても嬉しかったですし、この番組の音楽をアーティストとしても彩れることをとても誇りに思います。
【これから番組を見る人達へメッセージをお願いします】
アイドルとして芸人の皆さんにプライドをぶつけました。（笑） 笑いの圧が半端ない中、全力で挑んだのでぜひご覧ください。
【Not Sponsored 記事】
◆「ゴールデンコンビ2025」テーマソング決定
Calliopeは、日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げ、最新アルバム「PHANTOMIME」は様々なランキングに名を連ねた。2025年2月には初の海外ソロライブをロサンゼルスのHollywood Palladiumで完売させ、大きな話題となった。
今回、Calliopeは番組の新テーマソングを担当。芸人たちの激闘を派手に彩る楽曲として、疾走感あふれるサウンドに乗せ、ラップ調のストレートなリリックを自ら書き下ろした。
さらに、彼女と特別な“ゴールデンコンビ”として、幅広い世代から圧倒的な人気を誇る国民的アイドル・中島が参戦！すでに番組内でも、芸人たちを超難度のムチャ振りで翻弄する「お題ゲスト」としての参加が発表されている中島は、芸人たちを追い詰める最強の刺客でありながら、彼らの背中を押すテーマソングをCalliopeとともに歌い上げる。
◆Mori Calliope×中島健人、初の“ゴールデンコンビ”に
本番組のテーマソング決定に際して、Calliopeは「中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です！相性抜群の2人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、2人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです」とコメント。中島は「グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、2人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています」と、初タッグへの喜びを表している。
なお、本楽曲のMusic Videoは、「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」の配信開始日である11月21日正午より公開予定。公開に先立ち、燃え盛る高層ビルをバックにCalliopeと中島が互いに手を差し伸べる印象的な先行カットが解禁された。Music Videoでは、出場芸人たちの激闘を鼓舞するかのように、激しいダンスシーンに挑む2人の姿も収録されている。
◆「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」
「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」は、お笑い界に新風を巻き起こした第1回大会の配信から約1年、Amazon MGMスタジオ製作の即興コントの頂点を決める【最強新コンビ決定戦】の第2弾。本番組では、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトルを繰り広げる。総額1億円規模の巨大セットからせり上がるコントセットとともに、容赦ない最高難易度のお題に挑戦する8組のオリジナルコンビが、優勝賞金1,000万円をかけて競い合う。（modelpress編集部）
◆Mori Calliopeコメント全文
【番組テーマソング「Gold Unbalance feat. 中島健人」のチャームポイントについて】
中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です！相性抜群の2人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、2人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです。
【初タッグを組んだ中島さんの印象について】
若い頃から活動している中島さんと比べると、私はアイドルの世界では新参者です。5年と言っても、彼の輝かしい実績の前ではまだまだだと感じます。しかも私はどちらかというとロック寄りのアイドルなので少し系統も違う。でも、そのコントラストが本当に素晴らしいと思うんです。中島さんのダンスや歌の巧みさを目の当たりにして、私自身のアイドル活動ももっと磨いていきたいと強く刺激を受けました。彼は何事にも全力で取り組んでいるのがはっきり伝わってきます。とにかく、ただただインスパイアされました！！
【Music Videoの撮影を振り返って】
中島さんの隣で踊るのはすごく緊張しましたし、そのムーブを見て「これからはもっとダンスにしっかり向き合わなきゃ」と痛感しました。彼の動きは正確でインパクトがあるので、私ももっと上手くなりたいです。でもそれ以上に、この曲でしか体験できない“特別な何か”を2人で作れたと思っています！バーチャルとリアルのアイドルが混ざり合い、友情を歌い上げる――空間も時間も“現実”の境界さえ超えてしまうような1曲。絶対にお見逃しなく！
◆中島健人コメント全文
【今回のCalliopeさんとの共演はいかがでしたか？】
グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、2人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています。今まで聴いたことのない僕らの音をぜひ楽しんでください。
【今回は番組にゲストとして出演しつつ、主題歌にも参加されていますが、お気持ちを教えてください】
「THEゴールデンコンビ」は、1作目をとても楽しく拝見していました。まさか自分が、第2弾で関われるとは想像もしていなかったのでとても嬉しかったですし、この番組の音楽をアーティストとしても彩れることをとても誇りに思います。
【これから番組を見る人達へメッセージをお願いします】
アイドルとして芸人の皆さんにプライドをぶつけました。（笑） 笑いの圧が半端ない中、全力で挑んだのでぜひご覧ください。
【Not Sponsored 記事】