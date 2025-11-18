【草加睡眠健康センター】 開催期間：11月26日～12月17日 場所：湯乃泉 草加健康センター （埼玉県草加市北谷 2丁目 23-23）

ポケモンは、睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep」（ポケモンスリープ）とサウナポータルサイト「サウナイキタイ」のコラボによる温浴施設コラボイベント「草加睡眠健康センター」を11月26日から12月17日にかけて開催する。

本イベントは、「ポケモンスリープ」と「サウナイキタイ」による、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」の一環として開催。期間中、埼玉県の人気サウナ施設「湯乃泉 草加健康センター」が、「草加“睡眠”健康センター」となって、ユーザーの快適な睡眠をサポートする。

イベント内容としては、「湯乃泉 草加健康センター」の館内と浴室およびサウナ室が「ポケモンスリープ」一色に染まるほか、「ポケモンスリープ」のフィールド「ワカクサ本島」と「シアンの砂浜」をイメージしたアロマ使用のオリジナルロウリュが実施される。

また、受付で「ポケモンスリープ」のアプリ画面を提示すると「サとス」オリジナルステッカーが配布され、さらに「サウナイキタイ」のアプリ画面を提示すると、「サウナイキタイ」のステッカーがもらえる。

詳細や最新情報などについては特設サイトからも確認できる。

□「草加睡眠健康センター」特設サイト

「サとス」ステッカー ※画像はイメージです。

「サウナイキタイ」ステッカー

(C)023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。