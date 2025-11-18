4児の母・hitomi、三男の七五三フォトに反響「大きくなってる」「身長差が尊い」
【モデルプレス＝2025/11/18】歌手のhitomiが11月17日、自身のInstagramを更新。三男の七五三フォトを公開した。
【Not Sponsored 記事】
◆hitomi、三男の七五三フォト公開
Hitomiは「七五三のお写真を撮りました やんちゃ盛り！しかしおっきくなったな〜」と三男の七五三を報告。袴姿で千歳飴を持つ三男とモノトーンのフォーマルな装いの自身の親子ショットと三男のソロショットを公開した。
◆hitomiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「綺麗なママ」「身長差が尊い」「大きくなってる」「素敵な親子ショット」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
hitomiは2008年に第1子女児、2014年に第2子男児、2016年10月に第3子男児、2020年7月に第4子男児を出産。4児の母としてのSNS発信も話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】