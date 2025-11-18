ヨンア、膝上ミニで堂々美脚披露「憧れるスタイル」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】モデルのヨンアが11月17日、自身のInstagramを更新。膝上のショートパンツ姿を披露し、話題が集まっている。
【写真】39歳モデル「憧れるスタイル」美脚際立つショーパン姿
ヨンアは「撮影終わったよ」とつづり、街中でのオフショットを公開。ショートパンツにベージュのブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿にファンからは「毎日綺麗」「憧れるスタイル」「可愛い」「美女発見」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ヨンア、ショートパンツから伸びる美脚披露
◆ヨンアの投稿に反響
