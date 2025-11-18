「ミッキー＆ミニー」のリバーシブルデザイン！金きゃらじゃぱん「ミッキー＆ミニー」純金メダル

「金きゃらじゃぱん」が、ディズニーの人気キャラクター「ミッキー＆ミニー」純金メダルのランディングページ（LP）をリニューアル公開しました。

発売から約1年が経過したタイミングでの刷新となり、地金価格の高騰に伴い、価格が220,000円(税込)に改定されています。

現在、ディズニー関連商品の購入者を対象とした、オリジナルボトルのプレゼントキャンペーンも実施中です。

金きゃらじゃぱん「ミッキー＆ミニー」純金メダル

価格：220,000円(税込)

販売場所：金きゃらじゃぱん 公式サイト

今回のLPリニューアルは、発売から約1年が経過し、より多くの方に商品の魅力を伝えるために実施されました。

ブランドテーマである“キャラクター×純金の融合”を、よりPOPなクオリティで表現。

ラグジュアリーな世界観と高品位な仕上がりを両立し、ギフト・コレクション・記念品としての魅力をより鮮明に伝えるデザイン構成に刷新されています。

また、昨今の地金価格の高騰に伴い、商品価格が旧価格の150,000円(税込)から、新価格の220,000円(税込)へと変更されています。

「ミッキー＆ミニー」純金メダル

＜メダル＞

素材：K24

サイズ：直径 約16mm

厚み：1mm

重量：約3.1g(1/10oz)

＜フレーム＞

素材：K24

サイズ：縦 24mm×横17mm

重量：約0.6g

＜付属品＞

オリジナルケース、ギャランティカード(ケース内)、ショッピングバッグ

メダルは純金（K24）製で、片面が「ミッキー」のデザイン。

もう片面は「ミニー」がデザインされたリバーシブル仕様です。

フレーム部分も純金（K24）が使用されています。

高級感のあるオリジナルケースと、品質を保証するギャランティカード、ショッピングバッグが付属します。

ペンダントトップとして身に着けることも可能です。

ディズニーオリジナルボトル プレゼントキャンペーン

現在「金きゃらじゃぱん」公式サイトでは、ディズニー関連商品を購入した方に、ディズニーオリジナルボトルを1商品お買い上げにつき1点プレゼントするキャンペーンが実施されています。

ステンレスボトルは数に限りがあり、限定数に達し次第、ノベルティの配布は終了となる場合があります。

POPに進化したデザインで、ギフトやコレクションとしての魅力がさらに高まりました☆

金きゃらじゃぱん「「ミッキー＆ミニー」純金メダル」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

