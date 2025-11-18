読売ジャイアンツの山瀬慎之助捕手が2025年11月17日、契約更改に関連するとみられるX投稿を行い、波紋を広げている。

「保留したのになかったことにされるの？」

山瀬捕手は19年のドラフト5位で巨人に入団。25年シーズンでは9月下旬に初昇格し、10月1日の最終戦にスタメン出場。2点タイムリーを放ち、プロ初打点を挙げていた。

17日よりスタートした巨人の契約更改では、20年育成ドラフト2位で入団した喜多隆介捕手らが育成再契約を結んだことが公表された。

こうした中、山瀬捕手は15時半頃、自身のXを更新。「あれ、大した活躍してなかったら保留したのになかったことにされるの？ 悲しい」とし、涙をこぼす絵文字を添えた。なお、投稿は同日夜までに削除されている。

具体的な内容については言及していないが、契約更改のタイミングだったことから、自身の処遇への不満を示したものと受け止められた。

山瀬捕手は2軍では100試合に出場し打率3割2厘、3本塁打と一定の成績を残したものの、一軍出場はわずか4打席にとどまっていた。こうした状況から、SNS上では球団への不満を示す"当てつけ"と見る声もあった。

「山瀬よく発信したわ 2軍で打率.302 OPS.770の結果残して1軍機会が4打席しか与えられなかったから文句出て当たり前」「こういうのは裏垢で言うべきなんだけど、実際山瀬は使われなさすぎなんだよね」など、山瀬捕手に同情的な投稿もある。

一方で、「山瀬が不満抱えるのは当たり前だし首脳陣（球団）には文句言う権利があると思うけど、SNSに流してはいけない」「山瀬が一軍のチャンスをほぼ与えられなくて不満があるのは本人の立場になれば十分理解できる。けど社会人になった大人がXで呟くのは1ミリも理解できないし頭が悪すぎる」など、契約に関する私見をSNSで示した行為そのものを問題視する声もあがっている。