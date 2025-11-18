5年ぶりの復活キターーーッ！！！【マクドナルド】パケも可愛い♡「新作チョコパイ」

【マクドナルド】秋冬限定のホットスイーツで、定番に加え新作フレーバーも話題になる「三角チョコパイ」。今回は、復活を果たしたあのフレーバーと、不動の人気を誇る定番フレーバーをピックアップ！ ぜひどちらも食べてみて。

美味しくなって復活！「三角チョコパイ ティラミス」

5年ぶりに登場したのは、チーズチョコとコーヒークリーム、コーンクラッシュが入った「三角チョコパイ ティラミス」。何層にも重なるパイ生地が食欲をそそり、食感も楽しめそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「サックサク」とコメントしています。

さまざまな食感に病みつき！？「三角チョコパイ 黒」

アーモンド入りのチョコクリームがたっぷり！「三角チョコパイ 黒」は、パイ生地とチョコクリーム 、アーモンドの食感が魅力です。@oyatsu_panponさんは、クリームは「とろーりねっとり」、パイは「サクサク」と詳しく感想を投稿しています。

どちらのパイも食べる前には限定パケをチェックしてみて。キュートなうさぎのイラストが描かれていて、見るとホッと癒されるはず。今日のカフェタイムは【マクドナルド】の「新作チョコパイ」にしてみては？

