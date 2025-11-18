米レポーターが公開

米大リーグ・ドジャースのウィル・スミス捕手は、今シーズン正捕手として投手陣をリード。大谷翔平投手ともコンビを組んだ中で意外な事実を明かした。

13日（日本時間14日）に行われた「MLBアワード」に出席したスミス。会場では、米ニューヨーク州地元局「YESネットワーク」でかつて勤務し、現在は32万8700人を超えるフォロワーを抱える自称「Z世代のMLBレポーター」のケイト・マニスカルコさんから直撃取材を受けていた。

マニスカルコさんが自身のTikTokで実際の映像を公開。「ピッチコムで球種以外に何でも1つ言えるボタンがあったとしたら、何と言う？」との質問に対して、スミスは「ショウヘイはスプリットに別名がついたボタンを持っているんだ。肩の力を抜くための面白い名前でね」と明かしている。

マニスカルコさんは「本当に?!」と思わず仰天。「ああ。でも僕たちだけの秘密にしておくよ」と“秘密”が明かされることはなかった。マスニカルコさんは文面にも「ショウヘイのスプリットのピッチコムボタンが知りたい」と興味津々だった。

スミスは今季レギュラーシーズンで、打率.296、61打点。本塁打17本を記録。ポストシーズンでは15試合に出場し、WS第7戦では延長11回に勝負を決めるソロホームランを叩き込み、優勝に貢献している。



（THE ANSWER編集部）