日立ソリューションズ・テクノロジーは、キーサイト社製テスト自動化ソフトウェア「Eggplant Test」を用いた「テスト自動化ソリューション」を2025年11月18日より提供開始しました。

情報システムの高度化による検証項目の膨大化で、テスト時間が著しく長くなるという深刻な課題の解決に貢献します。

本ソリューションは、2025年11月19日から開催される「EdgeTech+ 2025」でも紹介されます。

日立ソリューションズ・テクノロジー キーサイト「Eggplant Test」採用「テスト自動化ソリューション」

提供開始日：2025年11月18日(火)

近年、情報システムはクラウド連携やマルチデバイス対応などにより複雑化し、テスト環境の構築だけでも多大な時間を要しています。

日立ソリューションズ・テクノロジーが提供する「テスト自動化ソリューション」は、キーサイトの「Eggplant Test」ソフトウェアのライセンス提供に加え、テスト自動化の導入支援およびテスト実行環境の構築支援サービスを提供。

お客さまのテスト計画に応じて、導入から自動化までを支援する「テスト環境構築支援サービス」と「テスト実行支援サービス」が用意されています。

「Eggplant Test」の主な特長

「Eggplant Test」は、高い開発生産性と高度な品質保証を可能にするテスト自動化ツールです。

主な特長として、以下の5点が挙げられます。

1. ローコード開発で直感的な操作

テストケースの作成にプログラミング知識が不要で、非エンジニアでも扱いやすい点が特長です。

2. モデルベースのテスト設計

システムの動作をモデル化して操作パターンを再現することで、網羅的かつ効率的なテストを実現します。

3. AIによる探索的テスト

AIが過去のバグや操作履歴を学習し、不具合が起こりやすい箇所を重点的にテストします。

これにより、短期間でのバグ抽出と品質向上が可能になります。

4. リモート接続によるテスト実行

テスト対象へソフトウェアをインストールすることなく、リモートでの操作や、AI画像認識・OCRによる自動判定での検証が可能です。

5. あらゆるシステムやデバイスと連携

テスト対象のOS、デバイス、用途によらず、さまざまなシステムをテストできます。

これらの特徴により、従来のテスト準備や構築にかかる工数を削減します。

また、「Eggplant Test」は組込みシステムの複雑なシステムレイヤーにも対応。

ソフトウェアのテストのみならず、ハードウェアを含むシステム全体の機能テストやパフォーマンステストを行うことが可能です。

サービス形態と価格

ライセンス販売

サービス内容：年間ライセンスを販売

価格：個別見積

テスト環境構築支援

サービス内容：テスト環境の構築や外部ツールの連携検証を支援します（ご要望に応じて期間ライセンスを付加することも可能です）

価格：個別見積

テスト実行支援

サービス内容：モデル／スクリプト作成やテスト実行を支援します（ご要望に応じて期間ライセンスを付加することも可能です）

価格：個別見積

ライセンスは年間契約のほか、期間限定での利用も可能で、スモールスタートにも対応します。

「Eggplant Test」認定エンジニアによるシナリオ作成支援などの技術サポートもワンストップで提供されます。

「EdgeTech+ 2025」出展

本ソリューションは、2025年11月19日から21日までパシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」にて紹介されます。

日立ソリューションズ・テクノロジー キーサイト「Eggplant Test」採用「テスト自動化ソリューション」の紹介でした。

※Eggplantは、Keysight Technologies Inc.(旧 Eggplant Group Limited)の登録商標または商標です。

※記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post テスト時間増大の課題を解決！日立ソリューションズ・テクノロジー キーサイト「Eggplant Test」採用「テスト自動化ソリューション」 appeared first on Dtimes.