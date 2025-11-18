情報技術開発株式会社（tdi）は、同社社員が「Google Cloud Partner All Certification Holders 2025」を受賞したことを発表しました。

この賞は、Google Cloudが提供する全ての認定資格を保持する、卓越した技術者に贈られるものです。

今回の受賞は、tdiが推進するクラウド人財の育成と、高度な技術力に基づくお客様支援の取り組みが実を結んだものとなります。

「Google Cloud Partner All Certification Holders 2025」は、Google Cloudのパートナー企業に所属し、Google Cloudが提供する全ての認定資格を保持する卓越した技術者に贈られる賞です。

今回、情報技術開発株式会社 開発本部 クラウドビジネス推進室の寺岡 直也氏が受賞しました。

tdiの取り組みと今後の展望

tdiは、Google Cloudをはじめとするクラウド技術の活用を推進しています。

お客様のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する「ITのプロフェッショナル」として、高度なスキルを持つ人財の育成に注力しています。

今回の受賞を弾みとし、同社は引き続き、クラウド技術に関する専門知識と技術力を高めます。

そして、お客様のビジネス課題の解決と競争力強化に貢献する最適なソリューションを提供します。

関連情報

tdiが運営する技術情報ブログ「MISO」では、エンジニアによるクラウド関連記事が複数掲載されています。

※Google Cloudは、Google LLCの商標です。

