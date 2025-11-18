Mrs. GREEN APPLE大森元貴、嵐・二宮和也のオフショット公開 ファン「本当に仲良しですね」「推しお二人のデート」
Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）が18日までに自身のXを更新。嵐・二宮和也のオフショットを公開した。
【写真】イルミネーションバックに二宮和也が“ポーズ”、大森元貴の投稿
投稿で「お仕事の話だったり デートだったり」とコメント。二宮が、イルミネーションをバックにダブルピースのポーズを決めた写真を添えた。
この投稿にファンから「ロマンティック」「本当に仲良しですね」「私の推しお二人のデートは、何より嬉しい」「見たことない服着てダブルピースしてる二宮くんかわいい写真ありがとうございます」など歓喜のコメントが続々。
また、13日に配信開始されたNetflix『イクサガミ』に二宮が出演しており、大森は14日にXで「イクサガミおもちろい」と投稿していたことから、「イクサガミのお話した？」というコメントも寄せられた。
