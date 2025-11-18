１８日の東京金融市場は、株式、円、債券がそろって売られる「トリプル安」の展開となっている。

１７日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時、１９９９年のユーロ導入以来で初めて１ユーロ＝１８０円台まで下落し、史上最安値を更新した。１８日の東京市場では、前日（午後５時）と比べて３０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７９円台後半で取引されている。

高市内閣は、物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策の規模を１７兆円超とする方向で調整している。市場では、積極的な財政政策が財政悪化につながるとの懸念から、円が幅広い通貨に対して売られている。対ドルでは、前日（午後５時）と比べて７０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５５円台前半で取引され、約９か月ぶりの円安水準となっている。

東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、前日終値比０・０２５％高い１・７５０％まで上昇（債券価格は下落）した。約１７年半ぶりの高水準となる。

東京株式市場では、日経平均株価（２２５種）が一時、前日終値と比べて１２００円超下落した。午前の終値は８９１円３５銭安の４万９４３２円５６銭だった。前日の米株安が嫌気された。

片山財務相は１８日の閣議後記者会見で円安の進行について「足元は非常に一方的な、急激な動きも見られて憂慮している」と述べた。