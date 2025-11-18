1尾から1缶分しか取れない“鮪とろ”使用！オーシャンプリンセスホワイトツナ「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」

高級ツナ缶専門ブランド「オーシャンプリンセスホワイトツナ」が、1缶5,400円(税込)の最高級ツナ缶『オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL』を、2025年11月1日(土)より数量限定で販売再開しました。

1尾の鮪から1缶分しか取れない希少な“とろ”部位のみを使用し、月間平均50缶ほどしか生産できない、まさに至極のツナ缶です。

オーシャンプリンセスホワイトツナ「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」

価格：5,400円(税込) ※税抜5,000円

販売開始日：2025年11月1日(土)販売再開

販売店舗：オーシャンプリンセスホワイトツナ オンラインショップ、モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館店、野菜をMOTTO 日本橋三越本店

2018年に誕生した本商品は、気仙沼でのびん長鮪の漁獲不良などにより長らく安定的な生産ができませんでした。

このたび、ようやく納得のいく品質の鮪が水揚げされたため、数量限定での再販売が実現しました。

1ヵ月の生産量は平均してわずか50缶ほど。

必要分を確保したうえで製造し、3ヵ月間の熟成を経て届けられます。

希少な“とろ”部位と世界トップ10のオリーブオイル

「オーシャンプリンセスホワイトツナ」ブランドでは、三陸沖で水揚げされた一本釣り夏びん長鮪のうち、わずか1％しか取れない“とろ”部位のみを使用しています。

漬け油には、「世界トップ10のオリーブオイル」にも選ばれたスペイン産エキストラバージンオリーブオイル「オロバイレン ピクアル」を贅沢に採用。

厳選素材とこだわりの製法により、至極のツナ缶が誕生しました。

身は刺身のようにしっとりとした食感で、開缶と同時に薫り高いオリーブオイルの香りが立ち上ります。

そのままはもちろん、わさび醤油で刺身風にしても絶品です。

シリアルナンバー入り保証書

品質の証として、1缶ずつシリアルナンバー入りの保証書が添付されます。

原材料は、びん長まぐろ、オリーブオイル、食塩、ローレルの葉のみとシンプルです。

漁獲状況によって左右される、希少な最高級ツナ缶。

大切な方への贈り物や、特別な日のごちそうに最適です。

オーシャンプリンセス 最高級ツナ缶「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」の紹介でした。

