ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿½÷Í¥¤È¤Ï¡©¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡×

11·î16Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÌîÏ¤²ÂÂå¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢µÈÀ¥¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÎÏÉÔÂ¡ÉÄË´¶¤·¤ÆÎÞ¤·¤¿·Ð¸³ÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤¬¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÌîÏ¤¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦µÈÀ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤±ó¤¤Â¸ºß¤ÎÁÇÅ¨¤ÊåºÎï¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤ªÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë»þ¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¯¤Æ¡£¡Ø¤¨¡©¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢µÈÀ¥¤¬Ê¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ëºÝ¤Î»ÅÁð¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤ìÁ´Éô·×»»¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·×»»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¾È¤ì²°¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£¾È¤ì¤Æ¤ë»þ¤Î´é¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ã¥ë¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£