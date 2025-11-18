独占コメント到着！.BPM、12月2日にALBUM「The .BPM WONDER」発売＆ワンマンライブも決定

懐かし新しいが“どっと”押し寄せる！ “ニューレトロ”なサウンドでちょっぴりビターな女心を歌う5人組アイドル.BPM（ドットビーピーエム）が、12月2日に結成5周年記念アルバム「The .BPM WONDER」を発売。また、来年1月8日にはワンマンライブを開催することも決定した。

「The .BPM WONDER」には、グループ初のドラマ主題歌として話題を呼んだ「ワタシ、ナンテ、イイ女」、そして話題のBS12・tvkドラマ『この動画は再生できません 3』のエンディングテーマ「いる…!?」 も収録。ライブで愛され続ける定番曲たちも、5周年を記念して新たに再録した。

.BPMのすべてが詰まった、まさに“WONDER”な一枚。一度聴いたらクセになるコミカルなナンバーから、心に沁みるしっとりナンバーまで。“懐かしくも新しい”――アイドルの枠を超えた珠玉の全12曲を収録している。

発売日である12月2日には、池袋・サンシャインシティ 噴水広場でリリースイベントを開催することも決定している。

さらに、2026年1月8日には、.BPM 5th Anniversary Special Live「The .BPM WONDER」と題したワンマンライブもグループ史上最大規模で開催される予定だ。

【メンバー コメント】

▼高任芹奈.BPMデビュー5周年にして、初のアルバムリリースをする事が決定しました！一つの夢でもあったアルバムなので、こうしてリリースできる事をとても嬉しく思います！！.BPMは毎度、代表曲を更新しているといっても過言ではないくらい毎回の新曲にとても力を入れていますが、今回の1st アルバム「THE .BPM WONDER」は、そんな代表曲をたくさん詰め込み、かっこいい曲から少し笑えるような曲、歌詞をじっくり読みながら楽しんで聴いていだだける曲など盛りだくさんなので、ひとつひとつの楽曲を細かく楽しんでいただけたら嬉しいです！.BPMの世界観を存分にお楽しみください！ ▼七瀬汐里.BPM初のアルバムリリースということで、グループ結成5周年イヤーという大切な節目にまた一つ夢が叶いとても嬉しい気持ちでいっぱいです。.BPMの代表曲はもちろん新曲もたっぷり収録されていて、私たちの魅力がぎゅっと詰まっている作品です！このアルバムを通して、私たち.BPMを更に好きになってくれたら嬉しいです。是非沢山聴いてください！ ▼日南千穂いつも応援してくださるみなさんのお陰で、今回初のアルバムをリリースする事が出来ました！本当にありがとうございます！.BPMの魅力がぎゅっと詰まった最高のアルバムです。1人でも多くの方に届くよう、これからも精進していきたいと思います！

【リリース情報】

2025年12月2日（火）発売ALBUM「The .BPM WONDER」 WV-251202 \2,200（税込）

【収録内容】M1. WONDER GIRLM2. ばくれつけんM3. Dancin’ ChickenM4. バリアM5. メリットデメリットM6. ロマンティックに溺れたいのM7. いる…！？M8. Boom Boom BeeM9. 恋ニフツカヨイM10. Black RoseM11. ワタシ、ナンテ、イイ女M12. アネモネと蒼い鳥

【リリースイベント・ライブ情報】

【リリースイベント情報】11月22日（土）東京・吉祥寺パルコ 屋上スペース 13:0011月23日（日）埼玉・ららぽーと新三郷 1部 12:30／2部15:0011月28日（金）東京・タワーレコード新宿店 19:3011月29日（土）東京・エンタバアキバ 18:3012月1日（月）都内12月2日（火）池袋・サンシャインシティ 噴水広場で1部16:00／2部18:15※リリースイベントは今後も追加予定。 【ワンマンライブ】.BPM 5th Anniversary Special Live「The .BPM WONDER」2026年1月8日（木）開場 17:00 開演 18:00 Zepp Shinjuku (TOKYO)