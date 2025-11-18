ママが入院していて、しばらくママに会えなかったわんちゃん。1ヶ月ぶりのママとの再会に、嬉しさが爆発してしまう姿が可愛いと話題になっています。その光景には、「大喜びで可愛い」「これだけ歓迎されたらママさんもメロメロだね」と、喜びを隠しきれないわんちゃんの様子に絶賛の声が寄せられることに。投稿は4万再生を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：入院していたママを車でお迎えに行く犬→1ヶ月ぶりに顔を合わせた瞬間…喜び溢れる『感動の再会』】

退院したママを迎えにやってきたたぬ彦くん

Instagramアカウント『たぬ彦 ～僕の初めてのタヌキみたいな犬～』に投稿されたのは、退院したママをみんなでお迎えに行った日の光景。この日、たぬ彦くんの家族たちは、ママを迎えに車で街中までやってきたそう。たぬ彦くんはママがやってくるまで、助手席にいる家族に抱っこしてもらっていたといいます。

そして、とうとう運命の時がやってくることに。車の後部座席が開いた瞬間、たぬ彦くんはそちらに視線を一点集中。そこには待ちに待ったママの姿が！その時のたぬ彦くんの反応とは…？

1ヶ月ぶりにママの姿を見たたぬ彦くんは…

後部座席のドアが開き、車の中にママが入ってきた瞬間…たぬ彦くんは手足を大きくパタパタと動かし、ママの方へと行こうとしたそう！その姿からは、たぬ彦くんがママと会えてどれだけ嬉しかったのか伝わってきます。

そんなたぬ彦くんの姿を見たママは、すぐにたぬ彦くんを抱き上げてくれたそう。1ヶ月ぶりにママに会えたたぬ彦くんはこの上なく嬉しそうなご様子で、しっぽをずっとブンブンと振っていたといいます。その光景からは、たぬ彦くんがどれほどママに会いたかったのか、その気持ちが伝わってきます。

ママにくっついて離れないたぬ彦くん

その後、車を発車させておうちへ向かうことにした家族たち。その間、たぬ彦くんはママの腕の中でずっとしっぽを振っていたそう。他の家族のところへ行く素振りも見せず、ママのお顔を見ていたといいます。

そして、嬉しさが抑えきれなくなったたぬ彦くんは、思わずママのお顔をぺろぺろと舐め始めたそう。こんなに可愛いお出迎えの仕方をされたら、きっとママも愛おしさが止まらなくなってしまうことでしょう。

ママが帰ってきてくれて、喜びが隠しきれないたぬ彦くんなのでした。

この光景には、「ママさん退院おめでとうございます！」と、ママの退院を祝う声や、「いっぱい甘えてママを癒してあげてね」「パパとたぬ彦くんでママの取り合いですね」といった声も寄せられることに。

Instagramアカウント『たぬ彦 ～僕の初めてのタヌキみたいな犬～』では、そんな幸せいっぱいなたぬ彦くんの日々の出来事が綴られています。

たぬ彦くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「たぬ彦 ～僕の初めてのタヌキみたいな犬～」さま

執筆：伊藤悠

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。