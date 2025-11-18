¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯¤¯¤é¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ª¡¡¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ DX¡×È¯ÇäÃæ
¡Ú¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ DX¡Û 11·î8ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§8,800±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÏÃå¤»ÂØ¤¨Í·¤Ó¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ DX¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£
¡¡¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ DX¡×¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿ー¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤¿¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃÍ·¤Ó¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë5¤Ä¤Î¤ªÉô²°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ä¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·¥ó¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³¡×¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡×¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤êÂæ¡×¤Ê¤É¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¿Íµ¤¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê11É¤¡¢¾®ÊªÎà¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)£Ô£Ï£Í£Ù