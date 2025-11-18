¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º22ºÐ±¦ÏÓ¤¬º§Ìó¡ªWS¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¿·¿ÍºÇÂ¿¤Î1»î¹ç12Ã¥»°¿¶¡¡¸òºÝ2Ç¯Ä¶¡Äº½ÉÍ¤Çº¸É¨¤òÉÕ¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º
2Ç¯Ä¶¤Î¸òºÝ¤ò¼Â¤é¤»¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸(C)Getty Images
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÅê¼ê¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportskeeda¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î17Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¡¢¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Èº§Ìó¼Ô¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡Ä¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤ë
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º½ÉÍ¤Çº¸É¨¤òÉÕ¤¡¢»ØÎØ¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤Æ¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¸ý¸µ¤òÍÞ¤¨¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤òÊú¤¨¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï1A¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿22ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡£°ìÌö¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»þ¤À¡£¼«Ëý¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢5²ó1/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢11Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè1ÀïÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢4²ó2¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè5Àï¤Ç¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£12Ã¥»°¿¶¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¿ÍºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Îø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØHeavy.¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Ï¥¤¡¼¥¹¥È¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç³Ø»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2023Ç¯10·î¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£25Ç¯5·î¤Ë±ÉÍÜ²Ê³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿23ºÐ¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÉÍÜÊ¬Ìî¤Ç¤Î»Å»ö¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸òºÝ2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖµÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·¯¤ÏËÍ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ò°¦¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢·¯¤Ø¤Î°¦¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÎø¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë3¾¡4ÇÔ¤Ç¶þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¾¡¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤À¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡×¤È°¦¾ð¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀ®¸ù¤Î¤É¤ì¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¡£À¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·À±¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëµ±¤¤òÊü¤Ä¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]