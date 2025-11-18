PayPayとPayPayカードは、大規模キャンペーン「超PayPay祭」を12月1日～12月28日に開催する。

PayPayスクラッチくじ、最大全額還元

「PayPayスクラッチくじ」は、本人確認（eKYC）を完了したユーザーが対象。200円以上の決済を行うと自動で抽選が行われ、決済後の画面にスクラッチカードが表示される。

1等は決済金額の100％（全額）が還元される。2等は5％、3等は0.5％が還元される。付与上限は1回あたりの抽選、およびキャンペーン期間中の抽選結果との合算で10万ポイント。

支払い方法によって当選確率が異なる。「PayPay残高」での決済（赤い画面）では4回に1回の確率だが、「PayPayクレジット」や「PayPayカード」での決済（青い画面）では、当選確率が2回に1回へと上昇する。

「PayPayカード」に関しては、プラスチックカードでの決済に加え、Apple PayやGoogle Payに設定した決済も対象。この場合、PayPayアプリに届く通知からスクラッチを削ることができる。

クーポンや紹介プログラムも

期間中は「超PayPay祭 PayPayクーポン」も配布される。対象加盟店などの詳細は後日発表される予定。

あわせて「PayPayクレジット紹介プログラム」も実施される。紹介コードを通じて友人などがPayPayカードに新規入会する場合が対象。PayPayクレジットの新規設定および期間内の決済を行うと、紹介した人・された人の双方に500ポイントが付与される。紹介者は最大10人まで。