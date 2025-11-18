K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）が18日、都内で行われた「ONE173勝利報告記者会見」に出席。8カ月ぶりとなる再起戦となった16日の「ONE173」で、デニス・ピューリック（40＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に2RTKO勝利後の心境を語った。会見終了後には、会場に足を運んでいた妻・川口葵がサプライズ登場。夫婦2ショットも披露した。

「とりあえず次に繋がってホッとしてます」

試合から2日経ち、安どの表情を見せた武尊。

8カ月ぶりの再起戦で強い姿を見せた。1Rに左右の連打から1度目のダウンを奪うと、終了間際にも右フックでダウンを奪って1R終了。2Rに勝負を決めた。開始早々にカーフキックでダウンを奪うと、圧力をかけ続けて最後はパンチの連打でタフな相手をなぎ倒してTKO勝利を飾った。そして武尊の日本での勝利は、21年3月28日のKー1日本武道館大会でレオナ・ペタスに勝って以来約4年半ぶりとなった。歓喜の武尊はケージからのムーンサルトを久々に日本のファンに見せた。

試合後に次戦を最後に引退することを電撃発表。ラストマッチは今年3月に敗れた元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）との再戦が決定的となった。

しかし“負けられない”復帰戦で右親指の骨に“ヒビ”が入る代償を受けた。「1Rに取ったダウンで自分が壊れちゃいました。試合中にも痛みを感じて結構痛かった」と苦笑いしながらも「自分の身体を壊すつもりでやってるんで、予定通りじゃないですけど。そういう感じです。すぐに治ります」と説明した。

「次の試合で全部出し切って、もう体が壊れてでも勝てばいいと思ってる。過去最強で過去最強の身体を作って臨みたい。最後の試合を必ず勝って終わりたいと思っている。最後の試合で武尊の完成形を見せたい」と意気込んだ。

会見終了後には、会場に足を運んでいた妻・川口葵との2ショットも披露した。