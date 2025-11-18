男性グループ「INI」の佐野雄大（25）が17日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。驚きの美容生活を明かした。

佐野が「美容はこだわりが強い方」と話すと、MEGUMIは「めちゃめちゃ肌奇麗！」と絶賛。「ぼる塾」のあんりは「横から見ても絵を見ているみたい」と表現した。

佐野は「メイク落としとか肌とかヘアケアすごいこだわっている。現場とかでメイクシートで落としたりすることが多いと思うんですけど、僕はデビューしてから4年5年くらいずっと絶対家に帰ってからオイルで落としている」と明かした。

メイクを落とすまでの工程にもこだわっているという。「まず家に帰ってから洗面台に直行して、服を脱いで、スチーマーで蒸気をたいて、5〜10分くらい蒸気を浴びながらメイクを浮かす」と説明。毛穴を開かせてメイクを浮かしてからメイクを落とす。「乾燥肌・敏感肌持ちなので、オイルのメイク落としを選んでいる」と明かした。

続けて、「そのままお風呂に行って入っちゃう。シャワーヘッドをミストが出るシャワーに変えていて、あのミストで顔を洗い流しているんですよ」と告白。さらに、「湯船に浸かる時はビタミンC誘導体が入っている入浴剤とか」と明かすと、MEGUMIは「すごーい！」と拍手した。MEGUMIは「ビタミンC誘導体いいよね！しっとりしますよね」と共感していた。

風呂上りは、導入美容液、化粧水、美白化粧水、乳液の順番でスキンケアしているという。「パックもその工程に入れる時もあるんですけど、毎日やり過ぎると敏感肌の人は良くないらしくて、たまにパックを取り入れている」と明かした。

MEGUMIは「帰ってきてそこから1時間くらいかかるよね？」と話し、あんりは「しかもそんじゃそこらの忙しさじゃないですよね」と佐野の美容へのこだわりぶりに驚いていた。